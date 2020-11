Tornano a crescere i contagi a Fiumicino: 269 i positivi

Fiumicino – “C’è stata una preoccupante crescita di positivi nel Comune di Fiumicino: oggi sono 269, 25 in più dall’ultima rilevazione fornita dalla Asl Rm 3, che risale a venerdì scorso”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Al solito – aggiunge – la curva in salita più rilevante ha riguardato i contagi a Isola Sacra, che con 145 persone affette da Covid-19 copre il 54% dei positivi totali. Da rilevare anche che le donne superano gli uomini, 138 a 131, mentre l’età media è di 44 anni. Il rapporto tra positivi e popolazione è dello 0,33%”.

“Occorre prestare la massima attenzione – conclude il sindaco – seguendo scrupolosamente tutte le prescrizioni dettate dagli organi sanitari: distanze tra persone, mascherine e igienizzazione frequente. Dobbiamo assolutamente fermare la crescita dei positivi, anche in vista delle festività natalizie, per evitare di dover attuare ulteriori forme di restrizione”.

