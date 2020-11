Zorzi: “Dalla Commissione Attività produttive massima collaborazione col neo assessore Antonelli”

Fiumicino – Si è svolta il 27 novembre la commissione consiliare Attività Produttive del Comune di Fiumicino. “Come Presidente ho ritenuto opportuno convocare la commissione per presentare formalmente il nuovo assessore Erica Antonelli. Nonostante l’assessore non sia nuova alla scena politica di Fiumicino – ha detto il Presidente della Commissione Attività produttive Fabio Zorzi – ho ritenuto opportuno permettere ai consiglieri membri di interloquire con lei in sede formale, sia per quanto riguarda le tante questioni affrontate in commissione in questi due anni e mezzo di legislatura, sia per le prossime azioni da mettere in campo”.

“Tanti i temi affrontati – ha aggiunto -: dai mercati alle difficoltà di tutti i comparti produttivi, nonché l’importanza di avere una visione d’insieme di crescita e sviluppo, che integri le tante opportunità e le potenzialità espresse dal territorio”.

“L’assessore Antonelli – ha proseguito Zorzi – ha dato la massima disponibilità all’apertura e al dialogo, mostrando di conoscere già nel merito i temi affrontati in Commissione e consapevole delle grandi difficoltà che stanno vivendo le realtà produttive. Certo che sarà un rapporto di proficua collaborazione e di costante confronto, auguro buon lavoro al nuovo assessore e colgo l’occasione per ringraziare Flavia Calciolari per il lavoro svolto fino ad ora”.

