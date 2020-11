Civitavecchia, il figlio sfugge ai controlli e il padre minaccia i carabinieri: denunciati

Civitavecchia – Nella serata di ieri, domenica 29 novembre, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Civitavecchia hanno denunciato a piede libero il conducente di un motociclo che, dopo essersi fermato all’alt, ha cercato di darsi alla fuga urtando lo sportello dell’autovettura di servizio, procurando lievi lesioni ad uno dei militari.

Il ragazzo, un 17enne di Civitavecchia, è stato subito bloccato e, in considerazione della minore età, sono stati informati i genitori. Dopo qualche minuto in caserma si è presentato il padre del ragazzo, il quale, già gravato da precedenti, ha minacciato i carabinieri e ha tentato di ostacolare l’attività e la redazione degli atti nei suoi confronti. Figlio e padre sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria: il 17enne per resistenza a Pubblico Ufficiale, il padre per minaccia a Pubblico Ufficiale.

