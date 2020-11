“Cosa stanno costruendo nel terreno fra via del Faro e via della Scafa, a Fiumicino?”

Caro direttore,

volevo far presente al vostro giornale, che leggo da molti anni, una situazione che si sta verificando tra via del Faro e via della Scafa, dietro alla Chiesa del Crocefisso.

Passeggio ogni giorno in quella zona (almeno lo facevo prima del virus) e ho potuto verificare direttamente i cambiamenti che si stanno verificando. Tanto tempo fa, quando ancora c’era il Comune di Roma, quel terreno era adibito a campi sportivi; me lo ricordo bene. Con il passare del tempo, però, è stato tutto abbandonato, compreso un manufatto, forse un ex spogliatoio, molto degradato.

Da poco qualcuno deve aver rilevato l’area e gli immobili sopra, iniziando dei lavori di ristrutturazione. ln un primo momento ho pensato che potesse essere una cosa buona; non fa piacere vedere aree così belle e centrali in quello stato. Ma poi mi sono chiesto: che tipo di progetto sarà? Se non ricordo male, parte di quell’area ricadeva anche nella Riserva Naturale del Litorale Romano; o, almeno, prima lo era.

Inoltre, ho notato un’enorme buca che mi fa pensare ad una piscina e, camminando, ho notato anche delle pompe di aspirazione dell’acqua. Mi chiedo: come è possibile? Come semplice cittadino posso fare ben poco, per questo sono qui a chiedervi, se possibile, che vi occupiate della questione per rassicurare noi residenti che tutto si sta svolgendo per il meglio e secondo le regole.

Cordiali saluti,

Mirko Giovannelli