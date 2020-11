Fiumicino, riaperto al traffico il viadotto dell’Aeroporto

Fiumicino – Come già anticipato da ilfaroonline.it (leggi qui), ha riaperto oggi, 30 novembre, il viadotto di via dell’Aeroporto.

La strada era stata chiusa tra via Marchetti e via Montgolfier, in entrambe le direzioni, lo scorso 23 novembre, a causa di una fuga di gas dal sottosuolo (leggi qui) che aveva reso necessarie approfondite indagini geognostiche. Ma oggi, fa sapere l’Anas, il viadotto di via dell’Aeroporto è sicuro e può nuovamente essere aperto al traffico.

