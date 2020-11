Formia, terremoto in Comune: si dimette il sindaco Paola Villa

Formia – Si è dimessa. La sindaca di Formia, Paola Villa, ha presentato le sue dimissioni per mezzo di una lettera protocollata, ma anche tramite un videomessaggio pubblicato sul profilo facebook del Comune di Formia.

Con la voce ferma, ma senza riuscire a nascondere la rabbia, per una decisione presa “non per motivi politici, neanche a causa del programma di mandato” il primo cittadino ha chiarito le ragioni.

“Ho commesso alcuni errori. Maurizio Costa è stato uno di quelli. A lui e alla regia dietro di lui credo fosse chiara la situazione di emergenza economica e sanitaria che mi inducevano a proseguire, non avrebbero dovuto ostacolarmi. Volevo mettere in sicurezza la città prima di qualsiasi decisione. L’attacco ricevuto proprio in questo momento è da sconsiderati, da persone poco serie.

Perché serie le difficoltà create alla mia coalizione da un gruppo che nasce come forza di maggioranza ‘Ripartiamo da Voi’. Ma più che di gruppo, devo parlare del leader del gruppo Costa, assente, e a volte anche capace di prendere decisioni per il gruppo senza consultarsi con gli altri componenti, nei confronti dei quali non ho nulla da dire”.

Amareggiata, ma soprattutto per “la grave situazione sanitaria che stiamo attraversando”, la Villa sottolinea: “Nonostante si tratti di un operatore sanitario non ha dimostrato nè interesse, nè partecipazione per i problemi legati alla pandemia, non ha dato sostegno. Ha semplicemente ostacolato le attività non partecipando. Si tratta di un’azione a discapito della città, non del sindaco Villa. Oggi e anche domani a Costa e a quanti lo fiancheggiano resterà questo. Il danno provocato alla nostra Formia”.

Il Sindaco ribadisce in più occasioni che dietro il leader di Ripartiamo da Voi ci sarebbe una regia. Ancora non risulta chiaro a chi il primo cittadino alluda. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità su queste dimissioni che al momento lasciano solo una serie di interrogativi.

Di fatto ha 20 giorni per decidere di ritirare le dimissioni. Bisognerà vedere cosa succederà nelle prossime ore. A breve la Villa incontrerà tutte le forze politiche eccetto “Ripartiamo da Voi”, per vedere se “esiste la volontà di evitare il commissariamento e cercare di portare avanti l’impegno politico in maniera seria e corretta durante questo periodo di emergenza economica e sanitaria”.

