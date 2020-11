Intitolare uno spazio pubblico di Ostia a Giorgio Jorio: la mozione di Laboratorio Civico X

Ostia – Uno spazio pubblico – preferibilmente un parco o uno spazio culturale, artistico o di volontariato – dedicato a Giorgio Jorio, l’artista scomparso lo scorso 25 novembre a 81 anni dopo aver vissuto per più di cinquant’anni ad Ostia. E’ la richiesta avanzata al X Municipio da Laboratorio Civico X.

“Giorgio Jorio – spiegano da Laboratorio Civico X – è stato un indimenticabile artista ed intellettuale del nostro territorio. Una figura significativa, da proporre come punto di riferimento identitario della nostra comunità”.

