Ostia – Un maxi incendio è scoppiato nella notte in un deposito di mobili in via Alfonso Airoldi. La chiamata ai soccorritori è arrivata intorno alle 23.57 e la sala operativa del Comando di Roma ha inviato diverse squadre in zona Ostia-Longarina.

I vigili del fuoco sono intervenuti con 3 autobotti, il carro autoprotettori e l’autoscala, provvedendo ad estinguere le fiamme dell’incendio, che si erano propagate nei 1200 metriquadri del capannone adibito a deposito mobili (“Mr Arredamenti”).

L’operato dei pompieri ha fatto sì che il rogo non raggiungesse le abitazioni limitrofe. Per precauzione, sono stati evacuati i nuclei familiari che vi risiedevano. Presenti sul posto anche il Capoturno provinciale dei vigili del fuoco, il funzionario di guardia, le forze dell’ordine e il 118.

