Santa Marinella, si ubriaca e picchia la moglie davanti ai figli piccoli: arrestato

Santa Marinella – Nel corso della notte, tra domenica e lunedì, i carabinieri della Stazione di Santa Marinella sono intervenuti presso l’abitazione di un 33enne il quale, evidentemente ubriaco, aveva picchiato la moglie di 32 anni alla presenza dei due figli minori.

I militari, a seguito di una chiamata al 112 da parte della vittima, sono intervenuti presso l’abitazione, dove hanno bloccato l’uomo che, dopo l’arresto, è stato accompagnato in caserma. La donna ed i bambini sono stati invece accompagnati presso l’Ospedale di Civitavecchia, dove sono stati medicati dai sanitari.

L’uomo, che dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia, rischia una pena che va dai 3 ai 7 anni di reclusione, aggravata dalla presenza di minori, dopo l’arresto è stato portato presso il carcere di Civitavecchia.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Santa Marinella