Natale 2020 con la Side by Side Collection di Nabla Cosmetics

La Side by Side Collection è la collezione creata da Nabla Cosmetics (leggi qui) in occasione delle festività natalizie 2020 (leggi qui) ed è composta da una palette occhi, un quad di 4 ombretti glitterati e 6 matite labbra. Questa collezione ruota attorno alla tonalità nude declinata in tutte le sue forme e sfumature, con cui si può creare un look naturale da tutti i giorni che può diventare subito più intenso se vi si aggiunge un tocco di luce e di glitter, che rendono il make-up particolare e perfetto per le feste. Scopriamola insieme (leggi qui).

Le palette occhi

La Side by Side Nude Palette (39,90 euro) è una palette composta da uno specchio e 16 ombretti con i quali è possibile realizzare un look neutro ma allo stesso tempo elegante e particolare. Le tonalità presenti sono: Bonjour che è un nude chiaro rosato Super matte; Ray Of Light che è uno champagne chiaro neutro nella texture Metal foil, Halftime che è un color sabbia Super matte; Magic Moment che è un pesca bruciato duochrome con riflessi oro e rosa nella texture Metal foil; Body and Soul che è un top coat a base trasparente con dei riflessi ambra, pesca e rosa ed è nella texure Celestial; Paradiso che è un oro intenso su base ambra nella texture Metal foil; Beauty Mark che è un color noce neutro Super matte; Clan che è un marrone scuro olive Super matte; Burnt Sienna che è un terra di siena intenso Super matte; Better Society che è un top coat dall’ effetto bagnato con base nocciola e riflessi nude e bronzo in texture Celestial; Cedar Wood che è un bronzo intenso ramato dal finish Fluid metal; Tempera che è un color legno di ciliegio scuro Super matte; Rarity che è un bianco antico Super matte; Love Ritual che è un taupe freddo specchiato dal finish Fluid metal; Cubism che è un grigio nebbia Super matte; e Untitled che è un nero intenso Super matte (leggi qui).

La Ruby Lights Glitter Palette (24 euro) è un quad composto da 4 ombretti glitterati dai riflessi magnetici e camaleontici. Le tonalità presenti sono: Ruby che è un color rubino intenso arricchito da riflessi oro e viola olografico; Virgo che è un mauve dai riflessi olografici lime, ametista e rose-gold; Capricorn che è un oro copper duochrome dai riflessi mandarino e corallo elettrico; e Whisper che è un rosé corallo intenso con riflesso ambra. Questi ombretti si applicano facilmente anche con le dita, non necessitano né di primer né di una colla per glitter, e garantiscono un’aderenza immediata alla palpebra con nessun fall out (leggi qui).

Le matite labbra

Le Close-Up Lip Shaper (9,90 euro ciascuna) sono delle matite labbra a lunga tenuta dalla formula scorrevole e no-transfer, che offrono un rilascio istantaneo del colore nonché un tratto aderente ed uniforme (leggi qui). Le tonalità presenti in gamma sono tutte appositamente nude per consentire di definire e disegnare le labbra in modo naturale. Nello specifico troviamo la Nude 1 che è un nude chiaro neutro-rosato, la Nude 2 che è un nude medio-chiaro beige,

la Nude 3 che è un nude medio dal sottotono caldo, la Nude 4 che è un nude medio mattone,

la Nude 5 che è un nude medio-scuro dal sottotono caldo e la Nude 6 che è un nude scuro caldo (leggi qui).

