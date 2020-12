Anzio, lite per sistemare i carrelli al supermercato finisce con un tentato omicidio

Anzio – Al culmine di una discussione per una “errata” sistemazione dei carrelli della spesa, uno dei due ha rotto una bottiglia di vetro che era in strada per colpire al collo il “rivale”. È successo ieri pomeriggio ad Anzio, davanti a un discount dove gli agenti del Commissariato di Anzio, diretto da Andrea Sarnari, sono intervenuti per una lite violenta segnalata da alcuni clienti.

Sul posto hanno trovato un uomo riverso a terra in una pozza di sangue con una profonda ferita al collo e un altro uomo che stava cercando di allontanarsi. Raggiunto e arrestato per tentato omicidio, il 25enne nigeriano aveva ancora tra le mani la bottiglia di vetro sporca di sangue con cui aveva aggredito e ferito la vittima, soccorsa in ospedale e sottoposta a intervento chirurgico per le ferite riportate al collo, al volto e sul torace: ne avrà per 15 giorni.