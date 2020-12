Ardea, al Comune arrivano i Pos

Ardea – “Come anticipato, anche presso il nostro Comune sarà possibile pagare con il bancomat e la carta di credito” – lo comunica in una nota l’assessore Possidoni.

“Si tratta di un piccolo traguardo che porterà innegabili vantaggi sia per cittadini che avranno la possibilità di eseguire transazioni in modalità elettronica, sia per gli stessi operatori che potranno ulteriormente ridurre il contatto con il cittadino che poteva pagare solo in contanti.

Non era ammissibile che, nel 2020, presso i nostri uffici non ci fossero i Pos. E finalmente sono arrivati.

Stiamo lavorando per attivare una serie di servizi di pagamento ed informativi che attiveremo all’inizio del 2021 e che semplificheranno ulteriormente la vita al cittadino e ai nostri dipendenti. Ma di questo vi parlerò più avanti. Andiamo avanti”.

