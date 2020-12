Blitz anticamorra, Zingaretti: “Grazie ai carabinieri ed ai magistrati di Roma”

Roma – “Voglio ringraziare i carabinieri del Comando provinciale e del nucleo investigativo di Roma e i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Roma per la brillante operazione di questa mattina che ha portato all’arresto di importanti esponenti della criminalità organizzata a Roma e in altre province Italiane. Così in una nota stampa il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in merito all’operazione dei carabinieri che questa mattina ha disposto l’arresto per 28 persone (leggi qui) ritenute appartenenti ad una organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e reati aggravati dal metodo mafioso, tra cui spicca il nome del boss Michele Senese.

“L’ennesima dimostrazione – conclude Zingaretti – dello straordinario impegno delle nostre Forze dell’Ordine e della Procura di Roma per combattere quotidianamente la criminalità organizzata e garantire ai cittadini una maggiore sicurezza nelle nostre città”.

(Il Faro online)