Covid- 19 a Santa Marinella, Tidei: “Occorrono 35 volontari per vigilare le strade”

Santa Marinella – Continuano a salire i contagi a Santa Marinella che arriva a quota 104 positivi. Il Sindaco Pietro Tidei, ha mostrato preoccupazione al riguardo, già nei giorni precedenti, quando i casi di positività ancora non avevano superato la soglia dei 100 (leggi qui).

Per cercare di contenere la diffusione dei contagi da Covid-19, il Sindaco ha lanciato un appello su Facebook rivolto a tutti i cittadini di Santa Marinella: “Appena la Prefettura ci restituirà i decreti metteremo sulle strade ben 35 volontari – scrive Tidei – abilitati a vigilare sui distanziamenti evitando assembramenti di sorta sulle strade, davanti agli esercizi commerciali e uffici pubblici. Vi sarei grato se vorrete collaborare con loro”.

