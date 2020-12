Gaeta, 28 volontari al corso della Croce Rossa per il brevetto Blsd

Gaeta – La Croce Rossa comitato sud Pontino Odv, come di consueto, propone aggiornamenti. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato relativo al brevetto Blsd per soccorritori della Croce Rossa italiana.

Sono stati oltre 28 i volontari che hanno partecipato al corso che prevede la rianimazione cardiopolmonare con l’uso del defibrillatore secondo le linee guida dell’Erc, garantendo le regole di prevenzione del contagio da Covid-19, così come descritto dalle “linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive”.

Sabry Cassaro, Gianna Stefanelli, Anna Morrone, Annamaria Califri, Mimmo Rizzello, Bruno Esposito, Anna Maria Ardizio soddisfatti della buona riuscita dell’evento hanno voluto rivolgere un ringraziamento “al sindaco Cosmo Mitrano, al delegato allo Sport Gigi Ridolfi, alla dirigente Annamaria De Filippis, la Gaeta Sport e Servizi per averci consentito l’uso del Palazzetto dello sport, il Palamarina di Serapo. Inoltre – hanno proseguito – ringraziamo il direttore del corso, gli istruttori, la segreteria che hanno svolto questa lunga giornata di formazione lavorando con la massima serietà e professionalità. Un sentito grazie anche al presidente del Comitato Emilio Donaggio”.