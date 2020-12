Il servizio di raccolta dei rifiuti cambia gestione a Sabaudia

Sabaudia – Nella giornata odierna il dirigente dell’Area Vasta tecnica, architetto Luca Perfetti, e il Responsabile unico del procedimento, architetto Rosanna Del Duca, hanno incontrato le ditte Sangalli (uscente) e Del Prete (entrante), vincitrice del bando svolto dalla Regione Lazio, per definire nei dettagli il passaggio del servizio di raccolta dei rifiuti, stabilendo un cronoprogramma operativo per assicurare l’ottimizzazione di ogni fase relativa alla transizione.

“Mi ritengo soddisfatto – ha detto l’assessore all’Ambiente Tiziano Lauri – del risultato raggiunto nell’incontro avvenuto per tracciare la timeline della transizione tra il gestore uscente e quello entrante nel servizio della raccolta dei rifiuti. Voglio ringraziare il Dirigente Perfetti e il Rup Del Duca che stanno coordinando l’ingresso della ditta Del Prete, aggiudicataria della gara regionale, e il passaggio con la Sangalli.

La fase di subentro terminerà entro il 16 dicembre e, per consentire questo periodo transitorio, il Sindaco Gervasi ha disposto un’ordinanza che garantisce la copertura dei servizi essenziali. La piena condivisione delle procedure ha permesso all’amministrazione comunale di poter effettuare un avvicendamento delicato in un momento storico così particolare come quello che stiamo vivendo. Il nuovo appalto prevede, tra l’altro, servizi aggiuntivi rispetto al precedente che andranno a beneficio dell’intera cittadinanza”.

