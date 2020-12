Incidente sulla Pontina, 43enne di Pomezia muore investito da un tir

Ancora sangue sulla via Pontina, dove questa mattina ha perso la vita un uomo, un 43enne di Pomezia, morto sul colpo dopo essere stato travolto da un tir. L’incidente, le cui dinamiche sono ancora tutte da accertare, è avvenuto questa mattina, poco prima delle 6, tra i chilometri 26 e 27 in direzione Roma.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, il personale sanitario del 118 e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il gruppo Eur e altre pattuglie, per la gestione della viabilità e per i rilievi del caso. Al momento il traffico è provvisoriamente deviato al km 35,100 in direzione Laurentina.

(Il Faro online)