Fiumicino – “Anche quest’anno Fiumicino aderisce alla Giornata mondiale per la lotta all’Aids, che ricorre il 1 dicembre. In collaborazione con Anlaids Lazio e il supporto dell’Associazione Nate dalla Luna abbiamo deciso di dare seguito alla campagna #Iomiproteggo”. Lo dichiara la consigliera Barbara Bonanni.

“Le misure di contenimento della pandemia Covid-19 – prosegue la Consigliera – e la didattica a distanza non ci hanno consentito di raggiungere gli studenti degli istituti superiori fuori dalle scuole per la distribuzione gratuita dei profilattici, come avvenuto negli appuntamenti ormai attesi degli ultimi anni.

Foto 3 di 4







Quest’anno abbiamo coinvolto le attività commerciali del territorio che hanno deciso di abbracciare l’iniziativa di informazione e promozione della salute. Con loro e attraverso di loro avverrà la distribuzione del materiale informativo e dei condoms gratuiti dal 1° dicembre 2020 e per tutta la settimana, fino ad esaurimento degli stessi”.

“Voglio ricordare – ha dichiarato Sara L’Ostetrica, Presidentessa di Nate dalla Luna – che circa 38 milioni di persone nel mondo convivono con l’Hiv (Oms), solo nel 2019 sono state almeno 1,7 milioni le nuove diagnosi e l’incidenza più alta è stata osservata tra persone della fascia 25-29 anni. Nella situazione attuale, l’attenzione alla prevenzione deve essere mantenuta ancora più alta”.

“Sebbene i rapporti occasionali siano sconsigliati – ha aggiunto Sara – è fondamentale fornire gli strumenti e le conoscenze necessarie a garantire la massima tutela della salute”.

“Si ringraziano Anlaids e Lovepop – conclude Bonanni – per il contributo e la fornitura dei materiali e le attività commerciali aderenti senza le quali l’iniziativa quest’anno non sarebbe stata possibile:

Indispensa, via Portuense , Fiumicino

Le Mokò cafè, via Torre Clementina, Fiumicino

Pizzeria “Al solito posto”, via Foce Micina, Fiumicino

Spuma, Lungomare della Salute, Isola Sacra

Sam Pub, via Corrubbia, Isola Sacra

Vineria del Porto, via Giorgio Giorgis, Isola Sacra

Bar da Coso, Via delle Meduse, Isola Sacra

Pizza e Carbon , viale Nettuno, Fregene

Bar Bondolfi, via Castellammare, Fregene”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino