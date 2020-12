Litiga con la moglie e cammina da Como a Fano per smaltire la rabbia

Fano – Litiga con la moglie e per smaltire la rabbia cammina per 450 chilometri. L’uomo è stato fermato alle 2 di notte nei pressi di Fano, nelle Marche, dalla Polizia di Stato, che stava effettuando i controlli in strada per verificare il rispetto del coprifuoco imposto dalle normative anti-Covid.

L’uomo di 48 anni, affaticato ed infreddolito per la lunga camminata è stato fermato e portato in Commissariato. In seguito all’identificazione è emerso che il 48enne era residente nella provincia di Como, in Lombardia, ed era stata denunciata la sua scomparsa da una settimana.

La denuncia, sporta da sua moglie, ha confermato i fatti: in seguito a una furiosa lite in casa, l’uomo era uscito a piedi e non era più rientrato. È stato ritrovato a circa 450 chilometri di distanza dalla sua abitazione. Il 48enne avrebbe percorso circa 65 chilometri al giorno a piedi per arrivare a Fano, il tutto per “smaltire la rabbia”.

La moglie, chiamata dalla Polizia, avrebbe riportato il marito a casa in macchina, insieme a una multa di 400 euro, comminata all’uomo per la violazione del coprifuoco.

(Il Faro online)