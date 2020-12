Olimpiadi, i Cinque Cerchi tornano a splendere nella baia di Tokyo

Tokyo – Erano stati rimossi al momento del rinvio al 2021. I Cinque Cerchi olimpici erano stati tolti dalla baia del mare di Tokyo. Oggi sono stati riposizionati, dopo essere stati ripitturati a Yokohama. Un segno di speranza viva, che incoraggia alla rinascita dello sport e della vita, in tutto il mondo.

Sta lavorando alacremente il Cio insieme al Comitato Organizzatore giapponese e all’Organizzazione Mondiale della Sanità. E’ necessario avere un vaccino contro il Covid-19 e attuare misure stringenti per garantire la sicurezza degli atleti e delle delegazioni che la prossima estate parteciperanno ai Giochi.

Vige ancora incertezza tuttavia. Ma il rallentamento della curva e la ricerca per trovare cure e vaccini efficaci, già pronti in diversi continenti, illumina decisioni e sogni. Splendono i Cinque Cerchi su Tokyo e sul mondo, insieme alla Fiamma Olimpica, conservata in un luogo sicuro: “Con l’installazione del simbolo olimpico vorremmo che più persone sentissero che l’evento si avvicina e ne fossero entusiasti”. Ha detto Atsushi Yanashimizu, funzionario del Governo metropolitano di Tokyo.

(Il Faro online)