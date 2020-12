Ostia X Municipio, Giro replica: “Se fossi in Di Giovanni non farei tante ironie”

Ostia X Municipio – “Antonino Di Giovanni non mi conosce. Io invece sì perché seguo spesso le sedute del Municipio X grazie alle dirette streaming di Mariacristina Masi e Monica Picca, due amiche da decenni e due formidabili colleghe dello stesso Di Giovanni”. Lo dichiara Francesco Giro senatore di FI.

“A costui ricordo solo una cosa: se il Colosseo è stato restaurato integralmente in tre anni di lavori ineccepibili di conservazione e di restauro lo dobbiamo ad una complessa operazione condotta dall’ultimo governo Berlusconi, del quale ero Sottosegretario ai Beni Culturali, lo stesso governo e lo stesso sottosegretario che hanno lavorato per erogare fondi cospicui anche al sito di Ostia Antica per il quale in questi ultimi anni mi sono inutilmente battuto, con molti sopralluoghi, incontri e convegni, promossi con Davide Bordoni e Mariacristina Masi, per il riconoscimento Unesco senza aver mai ricevuto un segnale né dai governi di centrosinistra né dalla Raggi, che inizialmente sembrava interessata ma poi, come spesso le accade, si è distratta e disinteressata. Qualcuno mi dirà che “non frega niente a nessuno” e ne prendo atto.

Ma dire che non conosco Ostia e inserisco il navigatore per arrivarci è semplicemente “stupidino” e inutile. Sulla pista ciclabile del lungomare non ho commesso nessuna lesa maestà. Ho solo detto che va migliorata. Inutile anche qui che Di Giovanni si innervosisca. Prenda invece esempio dal suo consigliere comunale Paolo Ferrara dal quale mi dividono tante cose, forse anche lo stile politico, ma che in questa vicenda sta reagendo da ottimo amministratore superando polemiche e adoperandosi già per dare a Ostia una delle più belle ciclabili del Mediterraneo. Bravo Paolo! Infine sulle percentuali elettorali se fossi in Di Giovanni non farei tante ironie perché il suo partito in due anni è precipitato dal primo al quarto posto. Più declino di così? E non è finita“.