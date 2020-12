Proposta dell’Ue, la Fondazione Vassallo di Latina: “Rischia di penalizzare la pesca”

La fondazione Angelo Vassallo di Latina, tramite il suo esponente locale, Erminio Di Nora interviene per fare un’analisi della situazione della pesca sia a livello nazionale sia locale con particolare attenzione al Compartimento Marittimo di Gaeta.

“Una perdita secca di fatturato di almeno 15 milioni di euro all’Italia della pesca – dice Di Nora -, con danni per pescatori e consumatori. E’ il conto da pagare se dovesse andare in porto la proposta della Commissione europea che punta a ridurre nel 2021, di un ulteriore 15 per cento, l’attività di pesca nel Mediterraneo Occidentale per i sistemi a traino praticati in Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia nord.

Il primo risultato tangibile è un’invasione sulle tavole di prodotti importati, come gamberi tigre, vongole del pacifico e pangasio e meno merluzzi, gamberi rosa, triglie naselli e scampi.

Per quanto riguarda il Compartimento di Gaeta – sottolinea l’esponente della fondazione Vassallo – posso dire che la categoria, già fortemente penalizzata dal covid e dalla mancanza di regolamentazioni serie che impediscono la pesca industriale sregolata fuori le acque territoriali nazionali, si troverà di fronte a un ulteriore crollo reddituale e un aumento della disoccupazione con un’inevitabile richiesta di demolizioni dei pescherecci.

Gli operatori ittici di Minturno, Formia, Gaeta, Ponza, Ventotene, Terracina, contano oltre 100 famiglie che verranno coinvolte dal provvedimento”.

