Pusher di Minturno finisce in manette: il 37enne nascondeva l’hashish in casa

Minturno – Nel corso della serata di ieri, 30 novembre, nel corso di specifici servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Stazione di Scauri hanno arrestato un un 37enne di Minturno, coniugato, disoccupato, volto già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione domiciliare nel corso della quale gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto 57 grammi di sostanza stupefacente, tipo hashish, suddivisa in varie dosi occultate, oltre a un bilancino e altro materiale utile al confezionamento.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e il soggetto, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida del fermo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Minturno