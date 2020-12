Santa Marinella, bufera M5S: tutti i consiglieri comunali lasciano il Movimento

Santa Marinella – “Lentamente si muore quando si perde l’identità, quando si trascura il contatto con i territori e con le istanze della base, quando non si analizza l’emorragia di consenso e non ci si interroga, quando non ci si fa guidare dai valori originari e ci si contamina con il sistema, quando non si apprezza il dissenso interno e non si fa sintesi per dirigere le scelte, quando si perdono occasioni di confronto e di ascolto dei meno noti per dare ulteriore voce a chi ha già tante occasioni per parlare”.

E’ quanto si legge in una nota, a firma dell‘intero gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle presso il Comune di Santa Marinella, con il quale i grillini annunciano l’uscita dallo stesso Movimento: “Pensiamo che sia morto un sogno. Il sogno di riscatto degli italiani da una politica indegna. Il sogno di noi attivisti che abbiamo lottato anni sul territorio per tale riscatto. Questo M5S non ci rappresenta più. Questo simbolo non ci rappresenta più. Abbiamo la delusione nel cuore, ma non smettiamo di credere nei valori che sono a fondamento del Movimento 5 Stelle, ne conserviamo gelosamente le radici che ci guideranno sempre”.

La decisione di tutti i consiglieri arriva poche ore dopo quella di Settanni, primo a lasciare il Movimento (leggi qui). E proprio a lui fanno riferimento gli oramai ex pentastellati: “I sogni degli italiani, degli elettori non si barattano con il potere, i sogni si onorano. E noi li onoreremo sul territorio, continuando l’ascolto e la lotta per le esigenze dei cittadini, con lo stesso spirito di servizio e con gli stessi valori originari. Lo faremo appoggiando il nostro consigliere Francesco Settanni al quale rinnoviamo piena fiducia per come egregiamente onora il suo mandato e tiene vivi questi valori.

Lasciamo un Movimento che ai nostri occhi si è snaturato e lasciamo un simbolo che riteniamo svuotato di significato, ma restiamo fedeli agli elettori che ci hanno dato fiducia e garantiamo di proseguire la realizzazione del meraviglioso programma per il quale ci hanno votato, quelle brillanti stelle-guida che noi non tradiremo mai.

A partire da oggi non riconoscendosi più per le suindicate motivazioni sotto il simbolo del M5S, il nostro Gruppo comincerà a lavorare congiuntamente al consigliere Francesco Settanni ad un nuovo progetto politico cittadino ed invitiamo tutti a partecipare a questa sfida per il cambiamento della nostra Santa Marinella”.

