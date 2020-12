A91, si allaga il sottopasso di Ponte Galeria: traffico bloccato in direzione Fiumicino

Fiumicino – Per un allagamento causato dalle piogge intense delle ultime ore, permane la chiusura al traffico del sottopasso per l’inversione di marcia in direzione Fiumicino sulla A91 “Roma – Aeroporto di Fiumicino” all’altezza di Ponte Galeria (km 10,720). La squadra Anas è sul posto per gestire la viabilità e per ripristinare la percorribilità del sottopasso nel più breve tempo possibile.

