Civitavecchia, tragedia sfiorata in ospedale: in fiamme il controsoffitto delle cucine

Civitavecchia – Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 dicembre, all’ospedale San Paolo di Civitavecchia, dove, in prossimità dell’ingresso del locale cucine, un pannello della controsoffittatura ha preso fuoco per probabili cause elettriche.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia: il focolaio è stato subito spento con estintori, dal personale addetto alla manutenzione dell’ospedale. Non essendo più presenti fiamme al momento dell’arrivo sul posto dei pompieri, gli stessi hanno effettuato soltanto una verifica atta a scongiurare la presenza di altri eventuali focolai e alla messa in sicurezza dell’area. Il pronto intervento degli operai addetti alla manutenzione ha evitato ben più gravi conseguenze. Non si registrano feriti.

