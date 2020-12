Fiumicino – “Finalmente, dopo mesi di denunce da parte nostra e dei cittadini del quartiere, l’Amministrazione comunale ha dato inizio ai lavori di risanamento del sistema idrico su via del Pesce Luna (leggi qui)”. È quanto dichiara, in una nota stampa, Roberto Feola presidente del circolo territoriale di fratelli d’Italia-Patria e libertà.

“Una situazione che aveva raggiunto il ridicolo finalmente verrà risolta – prosegue il Presidente – e porrà fine agli innumerevoli allagamenti che ciclicamente avvenivano in quella via creando non pochi disagi ai residenti.

L’impegno nostro e dei cittadini ha finalmente dato i suoi frutti e questo non può essere che incentivo d’impegno futuro per le battaglie che ci vedranno ancora protagonisti nella nostra città”.

“Continueremo a vigilare sulla situazione – conclude Feola – e torneremo, qualora si rendesse necessario, a denunciare situazioni simili a quelle trovate su via Pesce Luna per amore della nostra città”.

