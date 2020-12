Il Pd contro il Centrodestra: “Ardea subisce ancora oggi le conseguenze del vostro operato”

Ardea – “Al nostro appello rivolto al Centro destra, teso a mettere da parte le sterili polemiche per poter ipotizzare di operare assieme per il bene della comunità rutula, in un momento così difficile, la risposta è stata risibile e quanto mai incoerente. Il Centro destra è unito? Si e lo si è ben percepito anche dalle dichiarazioni velenose tra Lega e Fratelli d’Italia riguardanti la presidenza della Commissione trasparenza”. È quanto si legge in una nota stampa del Partito Democratico di Ardea.

“La cosa più grave – ha detto il Capogruppo del Pd Alessandro Mari – è che certi signori hanno ancora il coraggio di proferire parole vacue, quando sono gli stessi, e loro amici, che in quarant’anni per Ardea ne hanno combinate davvero di tutti i colori e le conseguenze sono ancora devastanti: decine di milioni di euro di debiti; strade da terzo mondo; appalti milionari assurdi e dannosissimi (Hera Luce, il Cimitero, le demolizioni delle Salzare); l’incuria verso il patrimonio artistico ed archeologico; nessuna nuova piazza o scuola; saccheggio del territorio con uno sviluppo caotico; nessun miglioramento delle condizioni di vivibilità della popolazione”.

“Noi del Pd – continua Mari – non ci faremo intimidire da pelose interpretazioni e fantasiose allusioni di appartenenza alla maggioranza. Continueremo ad andare avanti con dialogo e trasparenza, per il bene di Ardea, affinché possa arrivare una vera stagione di cambiamenti, in grado di rendere il Paese più attrattivo e vivibile”.

“Peraltro – aggiunge il Partito Democratico -, fa specie apprendere che il testo stucchevole di replica al nostro comunicato, sia stato redatto da personaggi di evidente e conclamata incoerenza politica, da sempre in opposizione al centro destra ed ora felicemente plaudenti, dopo aver rinforzato la ‘nobile’ schiera dei transfughi”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea