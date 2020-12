Il sogno di avvera: Schumacher junior in Formula Uno: “Sono felicissimo”

Mick Schumacher correrà in F1 nel 2021. Il figlio di Michael, sette volte campione del mondo, ha firmato con la Haas.

E’ stato il team statunitense a dare l’annuncio ufficiale sui social, rilanciando anche il post di Schumi jr: “Il sogno è realtà e io ci ho sempre creduto. Correre per il team Haas in Formula 1 il prossimo anno è incredibile, non potrei essere più felice“, dice il 21enne tedesco, pilota della Ferrari Driver Academy, che intanto è a un passo dalla conquista del titolo del Mondiale di Formula 2 con la Prema (guida la classifica quando manca solo l’ultima gara in Bahrain). (adnkronos)