Montalto, al via la seconda parte della campagna a favore di commercianti e famiglie bisognose

Montalto – Continuano le attività dell’amministrazione comunale a sostegno delle attività commerciali e delle famiglie più bisognose. “Dopo essere partiti con il progetto #sostienici – commentano gli assessori al commercio e turismo Giovanni Corona e Silvia Nardi – stiamo mettendo in piedi un’iniziativa parallela, sempre come strumento di supporto alle attività di Montalto e Pescia, e che servirà anche come contrasto alla crisi economica e sociale.

La fase due partirà dall’8 dicembre, sarà concentrata nel periodo natalizio si chiamerà ‘#sostienici anche a Natale’ e consisterà nell’addobbo floreale delle vie principali del paese: i due viali al centro a Montalto e i due Borghi a Pescia Romana. Ma non solo: cercando di coinvolgere le realtà sociali del territorio, verranno distribuiti dei Christmas Box nelle varie attività del posto dove il cittadino che vorrà potrà acquistare un prodotto in più lasciando un buono da inserire nell’apposito contenitore in favore delle famiglie bisognose. Al termine dell’iniziativa le Christmas Box verranno raccolte e le donazioni utilizzate per aiutare, con l’ausilio dei servizi sociali, chi ne avrà più bisogno, acquistando all’interno delle attività del paese».

Con la campagna #Sostienici l’amministrazione ha partecipato al bando della Regione Lazio per ottenere un “contributo a sostegno di iniziative natalizie, lotta alla povertà e contrasto alla crisi economica.

“Un doppio sostegno a commercianti e famiglie – concludono Corona e Nardi – che vuole fungere da ulteriore chiamata a raccolta per la nostra comunità, che insieme al comune si stringe per combattere, facendo fronte comune, la terribile pandemia del Covid-10″.