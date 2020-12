Montalto, dalla Regione arrivano 30mila euro a sostegno delle famiglie in difficoltà

Montalto – Il Comune di Montalto di Castro ha ottenuto dalla Regione Lazio un contributo di 29.578,51 euro a favore delle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dall’emergenza Covid-19.

“Un importante contributo – spiega il sindaco Luca Benni – che segue quello già ottenuto nella prima fase dell’emergenza sanitaria, frutto della partecipazione al bando elaborato dall’ufficio dei Servizi Sociali e alla Persona con il quale sono stati consegnati buoni spesa spendibili in esercizi commerciali aderenti all’iniziativa”.

“Il nuovo bando – conclude Benni – uscirà non appena anche il Governo elargirà il contributo a noi assegnatoci così da avere un quadro complessivo della somma da destinare in buoni spesa alle famiglie in difficoltà”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Montalto

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Montalto