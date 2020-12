Morosità incolpevole, il Comune di Fiumicino pubblica il bando per la richiesta dei contributi

Fiumicino – “In questo momento storico e in piena crisi sanitaria molte famiglie si sono ritrovate in difficoltà per il reperimento dei beni primari, per il pagamento delle utenze e per il pagamento di un canone di locazione. Questo crea morosità, che si concretizza in procedimento di sfratto”. Lo dichiara in una nota stampa l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Colonna.

“Rileviamo – spiega l’Assessore – che molti di questi procedimenti rientrano nella morosità ‘incolpevole’, cioè da situazioni esterne al nucleo familiare: come il mancato rinnovo di un contratto a termine, la cassa integrazione ordinaria o straordinaria e altre casistiche previste dalla legge in questione.

L’Amministrazione comunale intende dare concrete risposte a questo fenomeno, purtroppo in crescita, mettendo a disposizione degli inquilini e dei proprietari tutti gli strumenti che al momento sono a nostra disposizione. Sul sito del Comune, infatti, è stato pubblicato nuovamente il bando con i relativi moduli per la concessione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli titolari di un contratto di locazione e soggetti a provvedimento di sfratto”.

“Le famiglie che possiedono i requisiti richiesti – conclude Colonna – possono inviare via Pec i moduli compilati al Protocollo Generale, per avviare il percorso di ‘accompagnamento sociale’ previsto dalla norma. Il bando sarà sempre aperto e i contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse erogate dal Ministero delle Infrastrutture”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino