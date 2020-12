Ostia, tamponi rapidi e test sierologici in farmacia: ecco dove farli

Ostia – Per contrastare la diffusione di contagi da Covid-19, anche in alcune farmacie di Ostia sarà possibile effettuare i tamponi rapidi e i test sierologici. L’esecuzione sarà possibile solo tramite prenotazione ed il costo sarà a carico del cittadino, per un spesa di 22 euro per i tamponi rapidi e di 20 euro per i test sierologici.

Farmacie che effettuano il serivzio

Farmacia delle Azzorre Snc Passanisi G. e Cossu M. – via delle Azzorre, 302/304 (Ostia):

Effettua sia il tampone rapido antigenico, che il test sierologico. La prenotazione è obbligatoria e per prenotarsi basta cliccare sul link ,scegliendo giorno, orario. Il referto verrà emesso entro 3 ore e sarà comunicato tramite e-mail.

Farmacia Matteazzi Massimiliano e Scaramella Giuseppina Snc – Via Aristide Carabelli, 52-54-56 (Ostia):

Fornisce il servizio di tamponi rapidi antigenici e di test sierologico. E’ necessaria la prenotazione, da effettuare tramite messaggio whatsapp al numero 3921764822 o di persona recandosi presso la farmacia. I risultati dei tamponi saranno trasmessi alla Asl competente.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio