Proseguono i lavori per la realizzazione di nuovi parchi gioco a Formia

Formia – Vanno avanti i lavori per la realizzazione dei nuovi parchi sul territorio di Formia, uno nella frazione di Trivio l’altro nel quartiere di Acqualonga. Opere alle quali si somma un ulteriore impegno di spesa di 73mila e 500 euro per l’installazione di nuovi giochi per bambini. Proprio in questi giorni si stanno ultimando i lavori di pavimentazione antitrauma per posizionare i giochi in sicurezza.

I parchi avranno a loro interno, altalene e playground composti da scivoli, passerelle e casette.

Nel parco Pimentel de Fonseca, presso il quartiere di San Pietro, si stanno migliorando gli spazi ludici con la rimozione e sostituzione della obsoleta pavimentazione e l’istallazione di una casetta playground per i più piccoli e un’altalena a due posti.

Nel Parco De Curtis, invece, precisamente nel quartiere di Santo Janni e presso la Villa Comunale di Maranola, saranno installate delle altalene aggiuntive.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia