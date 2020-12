Sorpreso a cedere la cocaina, 42enne di Minturno torna in libertà

Minturno – Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cassino Vittoria Sodani, ha convalidato l’arresto del 42enne di Scauri arrestato dai carabinieri per essere stato sorpreso in flagranza a cedere 2,7 grammi di cocaina, travato in possesso di 500 euro in contanti e ritagli di buste per il confezionamento dello stupefacente (leggi qui).

Il magistrato ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri ma ha accolto la richiesta della difesa del 42enne, rappresentato dall’avvocato Gianni Bove.

L’uomo è stato cioè rimesso in libertà, seppure sottoposto alla misura che limita la libertà personale di presentarsi alla Polizia penitenziaria, ma non a custodia.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Minturno