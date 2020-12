Test sierologici e tamponi rapidi in farmacia: ecco dove farli a Fiumicino

Fiumicino – Anche nelle farmacie del territorio di Fiumicino sarà possibile effettuare i tamponi antigenici rapidi o i test sierologici. Il costo sarà a carico del cittadino, per una spesa pari a 22 euro per i tamponi rapidi e 20 euro per i test sierologici. Per eseguire i test, è necessario prenotarsi.

Elenco farmacie

Farmacia Spada Teresa Giovanna e Sabbatini C – viale Castellamare 59 (Fregene):

Esegue i tamponi rapidi su prenotazione, il lunedì, il mercoledì e il sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dal lunedì al venerdì pomeriggio dalle 18 alle 19. Si può prenotare tramite whatsapp 328 938 92 23, E-mail farmaciaspadafregene@gmail.com Telefono 06 66 56 04 49.

Farmapiram Srl – via Torre Clementina, 76/78 (Fiumicino):

Fornisce sia il servizio di tamponi rapidi antigenici che di test sierologico, solo su prenotazione. Per prenotare è possibile contattare i seguenti numeri 06 6505028 oppure 371 1853308.

Farmacia “Porto L23 Parco Leonardo” – via del Bramante, 49 (Fiumicino):

Effettua sia il tampone rapido antigenico, che il test sierologico, tutti i giorni dalle 9:00 a 12:00. Il referto verrà emesso entro 3 ore. Per prenotarsi è sufficiente contattare il numero whatsapp 392 6196480.

Farmacia Comunale Isola Sacra A5 – via Trincea delle Frasche 161 (Isola Sacra):

Fornisce sia il servizio di tamponi rapidi antigenici, che di test sierologico. Per le prenotazioni cliccare sul link , scegliendo giorno, orario e inserendo nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono. Il referto verrà emesso entro 3 ore dall’esecuzione dell’esame.

Farmacia dei Portuensi Sas – via Portuense 2484 (Fiumicino):

Effettua il tampone rapido nasofaringeo solo su prenotazione. Per prenotarsi bisogna chiamare il numero 06 65048357. Il risultato del test verrà comunicato entro 15 minuti dalla sua esecuzione.

Altre farmacie che effettuano il servizio:

Farmacia della Darsena Snc – via Anco Marizio 44/46 (Fiumicino)

Farmacia Musti De Gennaro Sas della Dr.ssa Claudia Musti De Gennaro E C. – piazza Salvo D’Acquisto, 15 (Passoscuro)

Farmacia Comunale Aranova – via Aurelia Km 24+300 (Aranova).

