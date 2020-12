Birra artigianale, Simeone (FI): “Bene la legge a favore dei produttori”

Regione Lazio – “Condivido lo spirito della proposta di legge regionale n. 63 ‘Misure di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale’ approvata in Consiglio. Ho espresso voto favorevole ad un provvedimento che va a favore del mondo di chi lavora e produce ricchezza per i nostri territori”. Lo dichiara in una nota stampa, Giuseppe Simeone capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare

“Stiamo parlando – prosegue il Capogruppo – di un settore in continua crescita che vede Roma, con le sue 21 realtà produttrici di malti e luppoli, terza dopo Milano e Torino nella classifica delle città italiane con il maggior numero di imprese impegnate nella produzione. Secondo un’analisi condotta da Unioncamere-InfoCamere la regione Lazio risulta essere quarta in Italia per quantità di produttori di birra, con 42 imprese attive. La legge tende a migliorare il quadro attuale, ringrazio il collega Daniele Giannini, promotore dell’iniziativa legislativa e lo stesso assessore Enrica Onorati per il lavoro svolto a sostegno del provvedimento”.

“Mi auguro – sottolinea Simeone – che questa legge rappresenti un primo importante tassello per la ripresa economica e produttiva del Lazio. Il mondo della birra artigianale italiana ha prodotto negli anni un grande fermento che ha interessato più generazioni di imprenditori favorendone una crescita rilevante, tanto da rappresentare ormai un indotto importante in termini di aziende e forza lavoro”.

“Stiamo attraversando un momento storico particolarmente difficile – conclude il Capogruppo – e reso ancor più incerto dall’emergenza sanitaria, ritengo quindi necessario sostenere un settore che nel Lazio ha ampi margini di sviluppo e di espansione in termini economici e di occupazione”.

