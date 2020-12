Centro Itaca e Caritas di Formia insieme per il “Tampone sospeso”

Formia – Il Centro Commerciale Itaca di comune accordo con la Caritas, lancia l’iniziativa solidale “Tampone sospeso” che prende spunto dalla tradizione partenopea del celebre “Caffè sospeso” la tazza di caffè pagata in anticipo come atto di beneficenza anonimo.

In un momento critico del nostro paese, tale attività del Centro Commerciale è nata col preciso intento di “fornire un supporto concreto alla rete territoriale di screening e di diagnosi Covid, aiutando le persone e nuclei familiari in difficoltà; cittadini che sono anche clienti abituali del Centro Itaca”.

Il Centro Itaca vuole rinnovare la propria vicinanza alle problematiche del territorio di riferimento e alle sue esigenze, un legame che si è rafforzato ulteriormente dall’inizio della pandemia.

Per andare incontro a tutti coloro che faranno richiesta del test “sospeso”, il Centro Itaca consegnerà voucher numerati che poi verranno distribuiti dalla Caritas a coloro che ne hanno effettiva necessità.

“Siamo orgogliosi di poter aiutare la nostra cittadinanza in un momento così complesso anche a livello sociale – dichiara Nicola Luciano, direttore del Centro Commerciale – con un’attività totalmente gratuita per chi è in difficoltà. Riteniamo sia necessario condividere e mettere insieme tutte le nostre forze per contrastare non solo il Covid in ambito sanitario, ma anche le paure che la pandemia stanno generando”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia