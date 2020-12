Conte annuncia il Dpcm in tv e il Centrodestra occupa la Camera per protesta

Roma – Il centrodestra ha occupato l’aula della Camera per protestare contro il fatto che il premier Conte abbia tenuto una conferenza stampa per illustrare il Dpcm (leggi qui) e non sia venuto in Aula come chiedeva lo stesso centro destra. La Camera stava votando gli ordini del giorno al dl sicurezza e poco dopo l’inizio della conferenza stampa di Conte sono iniziate le proteste dei deputati del centrodestra che hanno gridato ritmicamente “libertà, libertà” per poi precipitarsi al centro dell’emiciclo, compresi quelli i cui scranni in questo periodo per il Covid-19 sono stati posti in Transatlantico. La seduta è stata sospesa. (fonte Ansa)