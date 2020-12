Dpcm, l’appello di Conte agli italiani: “Ai veglioni di Natale e Capodanno solo conviventi”

Roma – “Il problema dei festeggiamenti, dei cenoni, dei veglioni, molto sentito dagli italiani. In un sistema liberaldemocratico non possiamo entrare nelle case delle persone e imporre stringenti limitazioni. Possiamo limitarci a introdurre una forte raccomandazione: raccomandiamo fortemente di non ricevere persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni, in cui i festeggiamenti diventano più intensi“.

Lo afferma il premier Conte, presentando in conferenza stampa il nuovo Dpcm di Natale (leggi qui). Nessun divieto dunque, ma un “forte raccomandazione” al buon senso di tutti per evitare altri contagi. “La strada per la fine della pandemia è ancora lunga, dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata che potrebbe arrivare già in gennaio, potrebbe essere non meno violenta della prima e della seconda ondata”, dice il premier.