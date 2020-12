Fiumicino, Area Dem Giovani: “Dalla Regione bandi importanti, noi pronti a collaborare”

Fiumicino – “Con molta soddisfazione apprendiamo l’approvazione da parte della Regione Lazio di una serie di avvisi pubblici molto importanti per noi giovani”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Michele Zaffini, portavoce di Area Democratica Giovani Fiumicino.

“Iniziamo con l’avviso pubblico a ‘Sostegno all’iscrizione alle università laziali per i diplomati meritevoli‘, finanziato con risorse Por Fse Lazio 2014-2020. L’avviso prevede un bonus di 500 euro per il supporto all’iscrizione ad una delle università situate sul territorio regionale destinato agli studenti meritevoli diplomati presso una scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale, sia che essa sia pubblica o paritaria. I diplomati, che devono provenire da un istituto della Regione Lazio, devono avere conseguito il diploma con una valutazione pari o superiore a 91/100″.

“Inoltre il contributo, tenendo conto delle nuove disposizioni del Miur, considera ampliata la soglia del reddito complessivo sotto la quale sarà possibile considerarsi completamente esenti dal pagamento delle tasse universitari da 20.000 a 30.000 euro, prevedendo degli scaglioni variabili della percentuale di contribuzioni da un massimo dell’80% ad un minimo del 20%. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 1,5 milioni di euro. Per presentare la propria candidatura, il ragazzo dovrà presentare una domanda di partecipazione attraverso il portale (clicca qui) entro le 12.00 del 21 dicembre 2020″.

“Sono state inoltre ampliate, fino ad un finanziamento complessivo di 4 milioni di euro, le risorse disponibili per il nuovo avviso pubblico sul sito (clicca qui) destinato a fornire buoni alloggio per studenti universitari in difficoltà economiche con scadenza il 12 gennaio alle ore 12:00″.

“Un altro finanziamento, “LazioSound”, promosso da LazioCrea, è stato stanziato per sostenere artisti under 35 per la valorizzazione della cultura musicale giovanile del Lazio e si divide in Recording e Digital Touring, per supportare vari aspetti della vita musicale di un artista o di una band. Di fronte a queste buone notizie per i giovani del nostro territorio ci rendiamo disponibili verso chiunque necessiti di sostegno e supporto per l’accesso ai bandi, invitando tutti i ragazzi che rientrano nei requisiti del bando a sfruttare queste importanti opportunità”, concludono a Area Dem Giovani Fiumicino.

