La Palestre delle Idee, lo sport paralimpico come inclusione e riscatto personale

Roma – “La Palestra delle Idee”, l’iniziativa lanciata dal Comitato Italiano Paralimpico con l’obiettivo di rappresentare lo sport paralimpico come elemento di crescita culturale e sociale del Paese nonché come strumento di riscatto personale e di inclusione delle persone disabili, avrà come protagonista della puntata di venerdì 4 dicembre (ore 10.00) la pallavolo.

Moderate da Sandro Fioravanti, nello studio virtuale saranno presenti la campionessa della nazionale italiana di pallavolo Anna Danesi con le colleghe della nazionale italiana di sitting volley Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi e Francesca Bosio.

Insieme ricostruiranno la stagione appena trascorsa, segnata dall’ormai noto forzato stop causato dalla pandemia di Covid-19 che ha costretto società e nazionali a riprogrammare tutte le attività e a sviluppare nuove forme di allenamento a distanza, con un occhio anche al presente e al prossimo futuro.

Anna Danesi ci parlerà della sua esperienza tra le fila della Saugella Team Monza e nella nazionale Federazione Italiana Pallavolo, raccontandoci i prossimi appuntamenti e i suoi obiettivi per il prossimo futuro; con le alfiere del sitting volley Aringhieri, Bellandi e Bosio andremo a scoprire come stanno vivendo l’attesa per la partecipazione ai prossimi Giochi Paralimpici di Tokyo nel 2021, giochi per i quali hanno da tempo staccato uno storico e strameritato pass, il primo nella storia azzurra per questa disciplina.

L’appuntamento sarà visibile in diretta attraverso i canali social del Comitato Italiano Paralimpico, ai seguenti link:

Facebook: https://www.facebook.com/comitatoparalimpico/

Twitter: https://twitter.com/CIPnotizie

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEuvhJt8rECpXvLWUAx2h-Q

Pensato anche come strumento utile per la formazione a distanza delle scuole, il concept de “La palestra delle idee” si basa principalmente sulla volontà di fondere la dimensione sportiva a quella culturale, sviluppando la rappresentazione di un coach (l’ospite) in grado di trasmettere i propri valori, le sue emozioni e le sue conoscenze agli atleti e agli spettatori collegati, con lo scopo di alimentare un costruttivo dibattito sulle tematiche affrontate. (comitatoitalianoparalimpico.it)