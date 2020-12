La promessa di Conte: “A gennaio tutti gli studenti torneranno a scuola in sicurezza”

Roma – “Ci sono tutte le condizioni per un rientro in sicurezza” in scuola “ma se la curva resta alta è tutto molto complicato”. Così il premier Giuseppe Conte, parlando del ritorno a scuola dei liceali nel corso della conferenza stampa di presentazione del Dpcm (leggi qui) e ribadendo che il pericolo è soprattutto legato all’esterno degli istituti. “Bisogna evitare occasioni di contagio”, afferma. “A gennaio – la promessa del premier – tutti gli studenti torneranno a scuola in sicurezza”.

Occorre “favorire la flessibilità” sul territorio, aggiunge il Premier rispondendo alla domanda sulla possibilità che vengano introdotti doppi turni nelle scuole dopo il 7 gennaio. “Non vogliamo escludere nessuna opzione”, osserva, “se ci saranno degli istituti scolastici che valutando le circostanze del caso, si renderanno disponibili a turni pomeridiani, ben vengano”.