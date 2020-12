Mauro Stasio: “Disabilità e diritti, un percorso ancora lungo”

Fiumicino – “Oggi, come ogni 3 dicembre, si celebra la Giornata Internazionale delle persone con Disabilità, istituita nel 1981 dall’ONU, in occasione dell’Anno Internazionale delle Persone Disabili. Lo scopo è quello di promuovere una più ampia sensibilizzazione sui temi della disabilità, onde sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e ridurre ogni forma di discriminazione o violenza”. A ricordarlo è il delegato del sindaco per i problemi della disabilità, Mauro Stasio.

Il tema della disabilità è assolutamente primario per una società che voglia definirsi civile. E va declinato a più livelli, da quello globale a quello particolare, da quello governativo a quello comunale. Disabilità fisica e disabilità psichica – prosegue Stasio – camminano ancora si terreni legislativi e di assistenza accidentati, dovendo fare i conti con carenze di risorse economiche e spesso con la disattenzione del mondo politico.

A Fiumicino si è fatto e si sta facendo tanto, sotto questo punto di vista- continua il Delegato -, ma certo i problemi da risolvere restano ancora molti. Confido nella competenza e nella sensibilità dell’assessore ai Servizi sociali Alessandra Colonna, che vive in prima persona i problemi legati all’handicap. C’è da affrontare il tema delle opportunità lavorative per chi ha una disabilità, c’è da lavorare tanto per l’eliminazione reale delle barriere architettoniche, c’è bisogno di spiagge attrezzate. Insomma – conclude Mauro Stasio – , di lavoro per l’assessora Colonna ce ne è tanto; saremo al suo fianco, ma ci aspettiamo interventi concreti affinché la disabilità sul territorio torni ad essere protagonista dell’agenda politica.

