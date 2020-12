Pomezia – Il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha incontrato Raffaella Cecchini, giovane pometina che ha esordito come scrittrice con il romanzo “Abbiamo un tempo in sospeso”.

“Il nostro territorio continua a regalarci eccellenze – ha commentato il Sindaco Zuccalà , che ha accolto la giovane scrittrice alla presenza della vicesindaco Simona Morcellini e degli asssessori Miriam Delvecchio e Stefano Ielmini –. Pubblicare un libro per un amante della scrittura è sempre motivo di orgoglio: vedere il proprio nome in copertina è una grande emozione. Alla nostra concittadina va tutta la nostra ammirazione e il nostro augurio affinché la sua carriera possa continuare sempre in ascesa”.

“Raffaella è una ragazza dolcissima, di soli 14 anni – ha aggiunto la vicesindaco Morcellini – con passione da vendere. Il suo romanzo d’esordio racconta di come, con impegno e dedizione, i nostri sogni possano concretizzarsi diventando realtà, magari dopo ‘un tempo sospeso’.

La protagonista del libro, Ester, una ballerina, combatte una battaglia per trovare il suo posto nel complicato e delicato mondo dell’adolescenza e non è sola nella ‘danza del percorso’. Un grazie a Raffaella per averci regalato un pezzetto di cielo e ad maiora”.

