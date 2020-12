Pomezia, l’iniziativa social per valorizzare le bellezze del territorio

Pomezia – Il Comune di Pomezia lancia un’iniziativa tutta social che riunisce appassionati di fotografia e amanti della natura, con l’obiettivo di condividere e promuovere le bellezze naturalistiche del nostro territorio.

Taggando la pagina @ComunePomezia e utilizzando l’hashtag ufficiale #naturapomezia i vostri scatti più belli saranno pubblicati nella gallery o nelle stories del nostro canale ufficiale Instagram. Inviateci le vostre foto preferite anche nella posta privata di Instagram!

“Il nostro territorio è ricco di biodiversità e di scorci di paesaggi naturali – spiega l’Assessore Giovanni Mattias – che vogliamo raccontare attraverso gli occhi di chi ci vive quotidianamente. Passeggiando per la Città, o ai suoi margini, può capitare di imbattersi in particolari esemplari di piante, anfibi, uccelli oppure in insetti poco conosciuti. Tutti loro hanno un ruolo nell’ecosistema, anche se non lo riusciamo a vedere. Mandateci le vostre foto, risponderemo alle vostre curiosità con piccole pillole di ecologia urbana”.

“Un’iniziativa di cittadinanza attiva – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – che vuole mettere in luce quanto di bello c’è nella nostra Città. Spesso sottovalutiamo ciò che ci circonda o non gli diamo il giusto peso. È il momento di valorizzare ciò che di bello abbiamo, proprio davanti ai nostri occhi. Condividiamo i vostri scatti più belli per far conoscere il nostro territorio”.