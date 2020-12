Raggi: “Asfalto e segnaletica nuovi: riqualificato il tratto comunale della Roma-Fiumicino”

Fiumicino – “Molti di voi riconosceranno la strada – o meglio, l’autostrada – nelle immagini. È la Roma-Fiumicino, nel tratto che porta in città provenendo dall’aeroporto. Ecco come si presenta oggi: col nuovo asfalto, la segnaletica rifatta e senza la vegetazione ai bordi della strada che rappresentava un pericolo per auto e scooter. È stata appena riqualificata dal nostro Dipartimento Lavori pubblici nel tratto di competenza comunale“. Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Molti di voi riconosceranno la strada – o meglio, l’autostrada – nelle immagini. È la Roma-Fiumicino, nel tratto che… Pubblicato da Virginia Raggi su Giovedì 3 dicembre 2020