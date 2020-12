Trofeo di Natale, tornano i tuffi a Trieste, Bertone: “Voglia di ripartire”

Roma – Quattro mesi dopo gli Assoluti Estivi di Bolzano tornano i tuffi con un classico appuntamento della stagione invernale: il Trofeo di Natale – riservato alle categorie juniores, ragazzi e seniores – in programma al Centro Federale di Trieste da venerdì 4 a domenica 6 dicembre.

Presenti, ad eccezione dell’infortunato Giovanni Tocci, fermato da un problema alla caviglia, e di capitan Maicol Verzotto (Covid-19), tutti i big azzurri e la meglio gioventù tricolore per tre giorni di spettacolo assicurato. In gara 101 atleti (56 femmine e 45 maschi) in rappresentanza di 15 società: numeri assolutamente insperati fino a poco tempo fa.

La presentazione del direttore tecnico Oscar Bertone. “Mi aspettavo che il numero d’iscritti fosse più basso, invece il dato è ottimo e ciò mi conforta non poco, in considerazione di tutto quello che è accaduto in questi nove mesi. Mi auguro che nessuno debba rinunciare all’ultimo momento, stiamo aspettando l’esito dei tamponi, sarebbe un peccato per questi ragazzi che aspettano il ritorno alle gare con trepidazione centoventi giorni dopo gli Assoluti. Sono curioso di vedere in che condizione sono i big in vista delle prossime competizioni (Coppa Tokyo e Assoluti) che saranno valide come selezione per Coppa del Mondo, in programma a Tokyo dal 18 al 23 aprile, che qualificherà proprio alle Olimpiadi 2021. Purtroppo mancheranno Tocci (frattura al piede durante un allenamento a secco), Timbretti e Maicol Verzotto (per il Covid-19). Speriamo recuperino presto. Sicuramente c’è voglia da parte degli atleti di tornare a tuffarsi in una competizione; peccato non poter effettuare gare internazionali prima della Coppa del Mondo, in modo da confrontarci con la concorrenza straniera. Il mio auspicio è che il Trofeo di Natale sia il punto di partenza verso il ritorno alla normalità: ne abbiamo bisogno veramente tutti“.

Segue il programma completo, si inizia venerdì alle 9 con i Ragazzi dal metro.

1^ giornata – venerdì 4 dicembre

Ore 9.00

Trampolino un metro Ragazzi

Trampolino 3 metri Ragazze

Piattaforma Seniores mas e fem

Ore 14.30

Trampolino un metro Juniores fem

Trampolino 3 metri Ragazzi

Piattaforma Juniores mas

Trampolino 3 metri Seniores fem

2^ giornata – sabato 5 dicembre

Ore 9.00

Trampolino 3 metri Juniores mas

Piattaforma Juniores fem

Trampolino un metro Seniores fem

Ore 14.30

Trampolino un metro Ragazze

Piattaforma Ragazzi

Trampolino 3 metri Seniores mas

3^ giornata – domenica 6 dicembre

Ore 9.00

Trampolino un metro Juniores mas

Trampolino 3 metri Juniores fem

Trampolino un metro Seniores mas

Piattaforma Ragazze

Vai alla pagina ufficiale

Grand Prix. La FINA nei giorni scorsi ha aggiornato il calendario ufficiale 2021 del Diving Grand Prix. Non ci saranno appuntamenti fino alla Coppa del Mondo di Tokyo (18-23 aprile). Prima tappa a Windsor, in Canada, dal 6 al 9 maggio; confermato l’appuntamento a Bolzano dal 2 al 4 luglio, ultimo test prima dei Giochi Olimpici. (federnuoto.it)

(foto@deepbluemedia)