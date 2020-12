Un albero per ogni nato: approvata la mozione presentata dal M5S di Tarquinia

Tarquinia – “A Tarquinia vengono piantati pochi alberi su aree pubbliche: anzi, ultimamente ne sono stati semmai tagliati. Per aumentare il patrimonio arboreo della città, quindi, interviene ancora una volta il M5S che, all’ultimo Consiglio comunale ha proposto e ottenuto l’approvazione di una mozione, con cui ha inteso dare nuovo impulso alla legge che obbliga i Comuni a piantare un albero per ogni nuova nata/o“. Ad annunciarlo è il Movimento 5 Stelle di Tarquinia.

“L’approvazione – spiegano dal M5S – è stata unanime da parte del Consiglio, e questo rappresenta un impegno da parte di tutte le forze politiche a far aumentare il verde della nostra città. La mozione, titolata ‘Un albero per ogni nato residente a Tarquinia’, trae impulso dalla legge n. 10 del 2013 fino ad oggi inattuata nella nostra città. Per iniziare però a piantare gli alberi manca ancora un tassello: occorre approvare celermente il regolamento per il verde urbano, condizione voluta dalla maggioranza prima di assentire alla nostra mozione”.

“È auspicabile – proseguono – che il regolamento arrivi presto per poter iniziare le piantumazioni, un atto di civiltà e di sensibilità verso l’ambiente, che significherà anche un miglioramento della qualità della vita dei cittadini tarquiniesi. Noi del M5S la nostra parte tentiamo di farla e questa mozione rappresenta un modo per onorare la festa degli alberi, che quest’anno, causa Covid, non ci è stato possibile celebrare con un evento al bosco urbano, che sta crescendo con i suoi 130 alberi messi da noi a dimora nel 2017 con il contributo di tanti cittadini e aziende e che un gruppo di persone attive cura costantemente”.

