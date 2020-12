Vitinia, palestra aperta nonostante i Dpcm: multa e sigilli per due giorni

Ostia – Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i carabinieri della Stazione di Vitinia hanno effettuato verifiche presso numerose attività commerciali presenti nel territorio. I militari hanno così accertato che una palestra di Vitinia, del tutto incurante delle vigenti misure per il contenimento dell’attuale emergenza epidemiologica, era regolarmente aperta al pubblico.

All’interno i carabinieri, oltre a tre clienti regolarmente intenti ad allenarsi ed un istruttore, hanno riscontrato la presenza del titolare, un 35enne. All’uomo, al quale i militari hanno contestato la relativa violazione amministrativa, è stato altresì notificato il provvedimento di chiusura provvisoria dell’attività per la durata di due giorni.

